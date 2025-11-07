Le Traité sur l'unité divine est une analyse logique et philosophique du concept fondamental du monothéisme : l'unité et l'unicité de Dieu. Ya ? ya ibn ? Adi (m. 974) - traducteur, philosophe et théologien chrétien qui écrit en arabe, actif à Bagdad dans la même école de logique qu'al- Farabi (m. 950) - propose dans cet écrit, non sans une certaine ironie, un examen minutieux des différents sens du "un" , pour arriver à ce qui est - selon lui - la seule conception logiquement correcte de l'unité et de l'unicité de Dieu : une conception selon laquelle l'unité inclut toujours la multiplicité ou peut y être ramenée. Dans la conception de Ya ? ya, l'idée d'un Un absolu est inadmissible : l'unité est toujours et nécessairement liée à la multiplicité, même dans le cas de l'être divin. En ce sens - et de façon assez surprenante - c'est, selon lui, la logique qui légitime la formulation trinitaire de l'unité divine et réfute la doctrine islamique, selon laquelle l'unité de Dieu est prédiquée de manière absolue. Il est en effet clair que, même si le Traité est entièrement construit dans les limites d'un langage purement abstrait - ni l'islam ni le credo chrétien ne sont jamais explicitement nommés -, la compréhension "modulée" du monothéisme que Ya ? ya propose ici reflète celle des chrétiens et s'oppose à celle, absolue, de l'islam. La première traduction française du Traité, proposée ici, est accompagnée d'une introduction doctrinale au texte et d'une introduction générale à l'auteur et à son oeuvre dans laquelle les recherches sur Ya ? ya ibn 'Adi sont discutées de manière critique. Un aperçu schématique du Traité et une bibliographie raisonnée concluent l'ouvrage.