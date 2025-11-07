A not so innocent deal

A vingt-et-un ans, Catherine Fellingham découvre que sa famille risque la faillite et le scandale : pour régler les dettes de son époux, Lady Fellingham s'est enlisée dans une affaire de pots-de-vin. Catherine supplie la complice de sa mère, Lady Courtland, de mettre fin à ces manigances... mais, en contrepartie, elle doit accepter un arrangement : se livrer à une autre saison pour trouver un mari. Après trois années sans que le moindre prétendant s'intéresse à elle, Catherine accepte à contrecoeur. Lorsqu'elle découvre que le célèbre Lord Deverill a été chargé de feindre un intérêt pour elle pour que d'autres la remarquent... et qu'il juge cette mission impossible, Catherine décide que c'en est trop. Humiliée, elle compte rendre au marquis la monnaie de sa pièce et le prendre à son propre jeu. A moins, bien sûr, que son coeur n'en fasse qu'à sa tête...