Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

50 petits et grands mystères du corps humain

Nicolas Gutierrez, Olivier Lascar

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
50 mystères du corps humain auscultés à la loupe... et enfin résolus ! Recherches 100 % récentes ! Certifiées sans poussière de labo ! Avec la participation exceptionnelle de Peter Pan, Boucle d'Or, Popeye, la Petite Sirène, Tarzan et bien d'autres... - Pourquoi oublions-nous nos souvenirs de bébé ? - Comment la peste noire s'est-elle incrustée dans notre ADN ? - La masturbation, le coup de vieux ou le dégoût pour certains aliments s'expliquent-ils scientifiquement ? - Pour quelle raison les cheveux blancs sont-ils blancs ? - Quelle malédiction frappe les peaux à moustiques ? Bienvenue dans le cabinet de curiosités anatomiques le plus surprenant depuis l'invention de la médecine ! En décryptant des centaines d'articles issus des plus prestigieuses revues scientifiques internationales, Nicolas Gutierrez explore au rayon X les découvertes les plus récentes dans des domaines aussi variés que le génome, la mémoire, le vieillissement, les maladies ou encore la sexualité. A ses côtés pour mener l'enquête : les figures les plus emblématiques de la pop culture, génétiquement modifiées par le crayon d'Olivier Lascar. Sherlock Holmes, Bécassine, les Dalton, Alice au pays des merveilles... ils sont tous là pour disséquer les rouages de la formidable machine qu'est le corps humain. Alors, enfilez votre blouse blanche, attrapez le bistouri de la curiosité et suivez-les dans les coulisses fascinantes de votre organisme.

Par Nicolas Gutierrez, Olivier Lascar
Chez Vuibert

|

Auteur

Nicolas Gutierrez, Olivier Lascar

Editeur

Vuibert

Genre

Histoire de la philosophie des

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 50 petits et grands mystères du corps humain par Nicolas Gutierrez, Olivier Lascar

Commenter ce livre

 

50 petits et grands mystères du corps humain

Nicolas Gutierrez, Olivier Lascar

Paru le 02/10/2025

208 pages

Vuibert

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782311151664
9782311151664
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.