50 petits et grands mystères du corps humain

50 mystères du corps humain auscultés à la loupe... et enfin résolus ! Recherches 100 % récentes ! Certifiées sans poussière de labo ! Avec la participation exceptionnelle de Peter Pan, Boucle d'Or, Popeye, la Petite Sirène, Tarzan et bien d'autres... - Pourquoi oublions-nous nos souvenirs de bébé ? - Comment la peste noire s'est-elle incrustée dans notre ADN ? - La masturbation, le coup de vieux ou le dégoût pour certains aliments s'expliquent-ils scientifiquement ? - Pour quelle raison les cheveux blancs sont-ils blancs ? - Quelle malédiction frappe les peaux à moustiques ? Bienvenue dans le cabinet de curiosités anatomiques le plus surprenant depuis l'invention de la médecine ! En décryptant des centaines d'articles issus des plus prestigieuses revues scientifiques internationales, Nicolas Gutierrez explore au rayon X les découvertes les plus récentes dans des domaines aussi variés que le génome, la mémoire, le vieillissement, les maladies ou encore la sexualité. A ses côtés pour mener l'enquête : les figures les plus emblématiques de la pop culture, génétiquement modifiées par le crayon d'Olivier Lascar. Sherlock Holmes, Bécassine, les Dalton, Alice au pays des merveilles... ils sont tous là pour disséquer les rouages de la formidable machine qu'est le corps humain. Alors, enfilez votre blouse blanche, attrapez le bistouri de la curiosité et suivez-les dans les coulisses fascinantes de votre organisme.