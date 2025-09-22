Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

A la recherche des temps perdus

Serge Maurice Dijoux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'île de la Réunion au passé esclavagiste fait vivre, attire ou enchante par ses senteurs, ses saveurs et par l'harmonie du peuple qui prend racine dans le brassage des différences culturelles, religieuses ou ethniques. Ses monts, pitons et remparts sont des splendeurs naturelles qui veillent sur des paysages hauts en couleur. Ils offrent des moments d'évasion et de détente, la tête dans les nuages et les pieds dans l'eau. Ainsi, la vie créole s'écoule au gré des fluctuations tropicales dans une ambiance un peu plus sereine que dans d'autres régions du monde. Dans cette atmosphère tiède aux paysages exceptionnels, aux cultures mélangées, aux lueurs arc-en-ciel, l'amour, les regrets, la colère, la passion, la sérénité, la spiritualité et le mysticisme se succèdent aux rêves, à la gratitude, à la justice ou à l'espoir d'une vraie humanité entre les hommes. Face à ces situations, aux blessures de la vie et aux effets désastreux du changement climatique, l'auteur souligne les émotions qui s'y rattachent à travers de petits scénarios au ton léger tout en insistant sur les bienfaits de la nature.

Par Serge Maurice Dijoux
Chez Les Impliqués

|

Auteur

Serge Maurice Dijoux

Editeur

Les Impliqués

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur A la recherche des temps perdus par Serge Maurice Dijoux

Commenter ce livre

 

A la recherche des temps perdus

Serge Maurice Dijoux

Paru le 22/09/2025

124 pages

Les Impliqués

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042810733
9791042810733
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.