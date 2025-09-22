A la recherche des temps perdus

L'île de la Réunion au passé esclavagiste fait vivre, attire ou enchante par ses senteurs, ses saveurs et par l'harmonie du peuple qui prend racine dans le brassage des différences culturelles, religieuses ou ethniques. Ses monts, pitons et remparts sont des splendeurs naturelles qui veillent sur des paysages hauts en couleur. Ils offrent des moments d'évasion et de détente, la tête dans les nuages et les pieds dans l'eau. Ainsi, la vie créole s'écoule au gré des fluctuations tropicales dans une ambiance un peu plus sereine que dans d'autres régions du monde. Dans cette atmosphère tiède aux paysages exceptionnels, aux cultures mélangées, aux lueurs arc-en-ciel, l'amour, les regrets, la colère, la passion, la sérénité, la spiritualité et le mysticisme se succèdent aux rêves, à la gratitude, à la justice ou à l'espoir d'une vraie humanité entre les hommes. Face à ces situations, aux blessures de la vie et aux effets désastreux du changement climatique, l'auteur souligne les émotions qui s'y rattachent à travers de petits scénarios au ton léger tout en insistant sur les bienfaits de la nature.