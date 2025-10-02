Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Chacun sa place

Camille Schmoll

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Chacun sa place Une géographie morale des mobilités Dans cet ouvrage, Camille Schmoll interroge les inégalités liées aux mobilités contemporaines. Loin de considérer la mobilité comme un phénomène neutre, elle l'explore comme un révélateur des tensions sociales, politiques et éthiques. En observant la mobilité jugée "désirable" et celle jugée "indésirable" , l'autrice met en lumière un ordre moral des mobilités, structuré par des normes implicites, des jugements de valeur et des rapports de pouvoir. Les "conflits de mobilité" deviennent alors une clef de lecture d'un monde toujours plus vulnérable et intensément connecté. A partir d'exemples concrets - l'arrivée de demandeurs d'asile à Saint-Brévin, l'occupation de plages grecques par des touristes privilégiés, la construction de l'autoroute A69, la figure de la joggeuse assassinée, la dépendance automobile dans la France périurbaine -, Camille Schmoll montre que chaque forme de mobilité est imbriquée dans un conflit de légitimité, révélant des hiérarchies sociales et spatiales. L'ouvrage nuance l'idée d'une "société hypermobile", en soulignant les nombreuses immobilités imposées, en particulier pour les plus vulnérables, et montre aussi que la mobilité suscite des anxiétés bien au-delà de ses impacts réels. Il relie les expériences vécues de déplacement aux enjeux globaux : genre, écologie, numérique, politique urbaine, etc. Enfin, Camille Schmoll y interroge la notion de "place" - à la fois position sociale, droit et capacité à se déplacer. Loin d'être une simple question de géographie, la mobilité devient ici un enjeu moral et politique, au coeur des transformations du monde contemporain.

Par Camille Schmoll
Chez CNRS

|

Auteur

Camille Schmoll

Editeur

CNRS

Genre

Géographie humaine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Chacun sa place par Camille Schmoll

Commenter ce livre

 

Chacun sa place

Camille Schmoll

Paru le 02/10/2025

300 pages

CNRS

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782271154019
9782271154019
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.