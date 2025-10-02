Inscription
Le 5e règne

Maxime Chattam

Le premier roman de Maxime Chattam... A ne pas mettre entre toutes les mains ! Ils auraient dû se méfier. Respecter le couvre-feu instauré depuis le meurtre du jeune Tommy Harper. Reposer ce vieux grimoire poussiéreux tant qu'il en était encore temps. Et surtout... ne pas en tourner les pages. Sean le rêveur et sa bande vont devoir affronter le Mal absolu : à Edgecombe, petite ville tranquille de Nouvelle-Angleterre, les éléments se déchaînent, des adolescents disparaissent et de mystérieux hommes au charisme effrayant font leur apparition... Et si ce livre maudit détenait la clé du plus effroyable mystère de l'humanité ? Cet ouvrage a reçu le prix du roman fantastique du festival de Gérardmer Prix du roman fantastique du festival de Gérardmer - 2003

Par Maxime Chattam
Chez Pocket

Auteur

Maxime Chattam

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

Le 5e règne

Maxime Chattam

Paru le 02/10/2025

528 pages

Pocket

5,00 €

Scannez le code barre 9782266357210
9782266357210
© Notice établie par ORB
