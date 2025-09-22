Inscription
#Beaux livres

L’Œuvre impossible

Jacques Rittaud-Hutinet

ActuaLitté
Vers la fin de sa vie, Le Corbusier est séduit par le charme et l'intelligence de Julia, jeune et jolie journaliste. Il lui raconte en confidence une existence riche de polémiques et d'aventures. Les allers et retours de Julia entre le Cap Martin et Paris offrent des rencontres, prévisibles ou insolites, entre fiction et réalité : un opposant systématique, la gouvernante et ses flashs oniriques, un "Je" énigmatique, peintre et grand voyageur, une mouette apprivoisée, un SDF philosophe, un médecin amateur de régates... Loin du personnage officiel un peu glacial qu'on se fait de lui, confronté à une passion quelque peu désespérée, Le Corbusier dévoile peu à peu son humour, son sens des formules lapidaires, ses emportements et aussi les intentions humanistes, philosophiques, esthétiques de son architecture.

Par Jacques Rittaud-Hutinet
Chez Les Impliqués

|

Auteur

Jacques Rittaud-Hutinet

Editeur

Les Impliqués

Genre

Architectes

L’Œuvre impossible

Jacques Rittaud-Hutinet

Paru le 22/09/2025

134 pages

Les Impliqués

14,00 €

ActuaLitté
9791042809201
© Notice établie par ORB
