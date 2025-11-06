Viandes et chairs vidéoludiques

La viande sous toutes ses formes s'invite presque systématiquement dans des jeux vidéo conçus pour nous faire horreur, pour nous faire frissonner. Que cache cette obsession ? Pourquoi jouer si souvent dans des créations démultipliant les représentations macabres et repoussantes confondant la viande et la chair, la carcasse et le corps ? Ce livre explore la filiation dramatique entre viande, chair et corps dans des productions vidéoludiques ne faisant jamais l'économie d'images sanglantes. A travers une multitude d'exemples et en parcourant l'histoire du médium jeu vidéo, il enquête sur les images du corps, animal comme humain, et sur le sort souvent funeste qui leur est réservé dans des fictions interactives n'hésitant jamais à les malmener. Ce faisant, il propose une lecture de ces motifs en empruntant tout à la fois à l'esthétique, à l'histoire de l'art, à l'anthropologie et aux game studies.