Un hiver à New York

Marie Chivot-Buhler, Josie Silver

Lorsqu'Iris Iris quitte tout pour suivre les traces de sa mère et s'installer à New York, elle est loin de se douter que cette ville et la magie des fêtes de fin d'année dissimulent la clé de son renouveau. A la mort de sa mère, Vivien, et tout juste sortie d'une relation toxique, Iris a besoin d'un nouveau départ. Elle quitte Londres pour New York, une ville que sa mère adorait. Lorsqu'elle tombe par hasard sur le célèbre glacier Belotti, au coeur de Little Italy, elle n'en croit pas ses yeux : est-ce vraiment la vitrine représentée sur ce vieux cliché où Vivien pose avec son amour de jeunesse ? La photo qui accompagnait leur recette de glace fétiche écrite à l'encre bleue sur un morceau de serviette en papier, et que Vivien lui a fait jurer de ne jamais divulguer ? Pour en avoir le coeur net, Iris retourne chez Belotti, où elle rencontre Gio, le gérant. Mais Gio est désespéré : son oncle a perdu la mémoire suite à une attaque, et il est le seul à connaître la recette secrète de leur fameuse glace. Serait-ce la recette que détient Iris ?

Par Marie Chivot-Buhler, Josie Silver
Chez Pocket

Auteur

Marie Chivot-Buhler, Josie Silver

Editeur

Pocket

Genre

Littérature anglo-saxonne

Un hiver à New York

Josie Silver trad. Marie Chivot-Buhler

Paru le 02/10/2025

408 pages

Pocket

9,30 €

