L'Agenda 2026 Les Femmes qui ont fait l'Histoire

Editions Gaelis

ActuaLitté
Pour les amateurs d'Histoire mais surtout de l'histoire desfemmes qui ont laissée une empreinte dans l'histoire du monde, cetagenda est une source d'inspiration pour la créativité. Et, parce que l'on a ledroit de se divertir et de s'instruire à tout moment, on y trouve 365 événementssur ces femmes de renommée et ces femmes de l'ombre, inconnues ou méconnues, d'hier et d'aujourd'hui. Soit une par jour. Une façon simple d'en savoir un peuplus sur l'évolution des moeurs, des idéologies et sur ces femmes qui ont menécombat ! Une héroïne hebdomadaire est mise en avant dans notrerubrique : "Femme de la semaine" avec un petit descriptif del'événement qui a marqué sa vie et la nôtre. A la fin de l'agenda, plusieursarticles relatant l'histoire de personnalités féminines sontproposés ainsi que des pages de notes. C'est un agenda sous forme desemainier qui offre des intervalles de 30 minutes (de 7 h à 19 h) pour vousaider à mieux planifier vos journées tout au long de l'année2026. - Un événement par jour sur une femme de l'Histoire aveciconographie. - Une Femme de la semaine sélectionnée parl'équipe - Goodies : plusieurs articles et gros plans sur ces femmesqui se sont illustrées dans différents domaines (d'autres serontprésents dans l'agenda 2027) - 4 pages "Ces Femmes de monhistoire. . ". portraits vierge et lignes de description, tel un album photo àcompléter par vos soins avec les femmes de votre choix et qui auront influencéevotre vie. - 12 pages de notes simples - Calendrierannuel - Calendrier des vacances scolaires - Semainier grandformat - Papier ivoire de luxe 80 gr - 1 page depersonnalisation - Un agenda à conserver ou a collectionner d'uneannée sur l'autre grâce à ses goodies.

Editions Gaelis

XXXX

Etudes historiques

Paru le 23/10/2025

152 pages

XXXX

22,00 €

