Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Victoriana fantastica

Jessy Neau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce numéro de la revue Otrante plonge le lecteur dans l'univers fascinant des fictions néo-victoriennes, un domaine en pleine expansion dans la fiction contemporaine. Il offre une perspective unique en mettant en lumière la manière dont ces fictions dialoguent avec un XIXe siècle imaginaire. En adoptant une approche hybride et transmédiatique (roman, bande dessinée, série, cinéma, communautés numériques) ce numéro examine les phénomènes néo-victoriens sous des angles à la fois esthétique et sociologique, en étudiant les communautés de fans et leur impact.

Par Jessy Neau
Chez PU Rennes

|

Auteur

Jessy Neau

Editeur

PU Rennes

Genre

Revues

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Victoriana fantastica par Jessy Neau

Commenter ce livre

 

Victoriana fantastica

Jessy Neau

Paru le 06/11/2025

PU Rennes

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041305155
9791041305155
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.