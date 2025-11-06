Victoriana fantastica

Ce numéro de la revue Otrante plonge le lecteur dans l'univers fascinant des fictions néo-victoriennes, un domaine en pleine expansion dans la fiction contemporaine. Il offre une perspective unique en mettant en lumière la manière dont ces fictions dialoguent avec un XIXe siècle imaginaire. En adoptant une approche hybride et transmédiatique (roman, bande dessinée, série, cinéma, communautés numériques) ce numéro examine les phénomènes néo-victoriens sous des angles à la fois esthétique et sociologique, en étudiant les communautés de fans et leur impact.