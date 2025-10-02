Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Pour ne rien regretter

Henri Loevenbruck

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un roman coup de poing, le combat éternel de David contre Goliath. Une ode à l'espoir et à la liberté " Je ne crois pas exagérer en disant que jamais je n'ai éprouvé une telle ferveur en écrivant un roman. Les pages défilent comme une envie de liberté. Hâte que vous rencontriez ma petite Vera, ma deuxième Bohem. Je veux croire qu'elle vous emportera comme elle m'emporte... pour ne rien regretter " Henri Loevenbruck A Providence, petite ville perdue dans le grand nulle part, une voix s'élève doucement au milieu du silence. Une voix différente. La voix de Vera. Peu à peu, cette jeune fille écorchée va devenir un symbole de résistance face aux injustices du monde moderne. A la force du coeur et par amour de sa terre, elle va entraîner les siens dans l'ultime combat de David contre Goliath. Parce que même sur les ruines d'une terre dévastée, il est des fleurs fragiles que rien ne peut empêcher d'éclore.

Par Henri Loevenbruck
Chez Pocket

|

Auteur

Henri Loevenbruck

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pour ne rien regretter par Henri Loevenbruck

Commenter ce livre

 

Pour ne rien regretter

Henri Loevenbruck

Paru le 02/10/2025

320 pages

Pocket

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266353229
9782266353229
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.