Un roman coup de poing, le combat éternel de David contre Goliath. Une ode à l'espoir et à la liberté " Je ne crois pas exagérer en disant que jamais je n'ai éprouvé une telle ferveur en écrivant un roman. Les pages défilent comme une envie de liberté. Hâte que vous rencontriez ma petite Vera, ma deuxième Bohem. Je veux croire qu'elle vous emportera comme elle m'emporte... pour ne rien regretter " Henri Loevenbruck A Providence, petite ville perdue dans le grand nulle part, une voix s'élève doucement au milieu du silence. Une voix différente. La voix de Vera. Peu à peu, cette jeune fille écorchée va devenir un symbole de résistance face aux injustices du monde moderne. A la force du coeur et par amour de sa terre, elle va entraîner les siens dans l'ultime combat de David contre Goliath. Parce que même sur les ruines d'une terre dévastée, il est des fleurs fragiles que rien ne peut empêcher d'éclore.