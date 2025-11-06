Quand l'aube se lèvera

Fin 1943, la guerre fait toujours rage. Carol Porter, qui vit à Stapleton, dans le sud-ouest de l'Angleterre, vient de perdre son mari au combat et le bébé qu'elle portait. A la pension du Bord de mer, sa demi-soeur n'est pas non plus épargnée par le sort... Le 13e volet de la saga de la pension du Bord de mer, par Tamara McKinley l'autrice best-seller du Sunday Times . 13e volet de la saga " La pension du Bord de mer ", vendue en France à près d'un million d'exemplaires, par l'autrice best-seller du Sunday Times La Seconde Guerre mondiale vue par les femmes du village anglais de Cliffehaven. A chaque nouvel épisode, une héroïne nouvelle, qui vient s'installer à la pension du Bord de mer. Novembre 1943. Bien qu'elle habite un petit village côtier du Devon, au sud-ouest de l'Angleterre, Carol Porter n'est pas épargnée par le conflit. La jeune femme, qui a déjà perdu son mari au combat, va bientôt devoir quitter sa maison. Pauline, sa soeur aînée, doit de son côté surmonter d'autres épreuves. Mais elle peut heureusement compter sur le soutien sans faille de Peggy Reilly, qui dirige la pension du Bord de mer, où elle a trouvé refuge. Ensemble, elles se serrent les coudes pour ne pas perdre espoir. La guerre prendra-t-elle bientôt fin ? Une aube radieuse se lèvera-t-elle enfin, qui permettra à ceux qui s'aiment de se retrouver ?