Camille, soleil levant

Avec ce nouveau roman, Françoise Bourdon signe un hymne à la vie, l'art et la liberté De Camille, l'orpheline, lingère et modèle à Montmartre à sa fille Flora qui deviendra infirmière, des ateliers des impressionnistes à la douceur florale de Giverny, les destins de deux femmes qui se battent pour s'affranchir, pour leur indépendance en dépit de leur condition et d'une époque corsetée. De 1867 aux années 1920, leurs vies ardentes et romanesques seront jalonnées de rencontres avec des personnalités emblématiques, à la croisée de deux siècles : la journaliste Séverine, la pionnière Louise Michel, les peintres Monet et Bazille au plus près de leurs secrets d'artistes et de leur quotidien ainsi que celui souvent fustigé de leurs modèles. Sur les pas de Camille, on découvre la célèbre académie Julian (qui a formé quantité de peintres des deux sexes alors que les Beaux-Arts sont restés interdits aux femmes jusqu'en 1897). Camille et Flora traverseront les événements, les espoirs et les tragédies de ces années turbulentes, avec le siège de Paris en 1871 puis la Commune, la Première Guerre, la grippe espagnole...