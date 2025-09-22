L'histoire comme miroir

Cet ouvrage dévoile les causes de l'un des holdups historiques les plus stupéfiants de l'Algérie contemporaine. Comment les islamo-conservateurs qui s'accommodaient de l'ordre colonial, pour peu que celui-ci tolère leurs rites et privilèges, ont-ils pu effacer leur compromission avant d'imposer leur projet ? Phénomène encore plus surprenant, ils réduiront au statut de dhimis les acteurs qui avaient mené le combat pour une indépendance indissociable de la modernité qu'ils avaient déserté quand ils ne s'y étaient pas opposés ! En revisitant les cinq dernières années qu'il a passées à la tête du RCD, ainsi que celles qui ont précédé l'insurrection citoyenne de 2019, Said Sadi nous offre une radioscopie rigoureuse et solidement documentée d'un écosystème oligarchique qui a pris en otage la nation et qui a fait de la manipulation de l'Histoire le premier outil de sa reproduction. On découvre à quel point les luttes de pouvoir en Algérie se confondent avec les interprétations conflictuelles des clans qui se disputent le récit national. Cette imposture a son pendant extérieur : les polémiques minant les relations avec l'Occident et plus particulièrement avec la France par lesquelles le régime fait prospérer le statut de colonisé, déploré par ailleurs, qui l'exonère de toute responsabilité. Repère structurant dans ces turbulences mémorielles, le congrès de la Soummam, pourtant mis sous embargo par la doxa officielle, a irrigué le combat de la génération d'après-guerre à laquelle appartient l'auteur. En présentant le miroir des réalités occultées à un peuple malade de son histoire, ce cinquième et dernier tome des Mémoires de Saïd Sadi nous rappelle que la vérité est la condition de la liberté et que le contre-développement qui ronge le pays n'est pas une fatalité.