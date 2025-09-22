Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

L'histoire comme miroir

Saïd Sadi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage dévoile les causes de l'un des holdups historiques les plus stupéfiants de l'Algérie contemporaine. Comment les islamo-conservateurs qui s'accommodaient de l'ordre colonial, pour peu que celui-ci tolère leurs rites et privilèges, ont-ils pu effacer leur compromission avant d'imposer leur projet ? Phénomène encore plus surprenant, ils réduiront au statut de dhimis les acteurs qui avaient mené le combat pour une indépendance indissociable de la modernité qu'ils avaient déserté quand ils ne s'y étaient pas opposés ! En revisitant les cinq dernières années qu'il a passées à la tête du RCD, ainsi que celles qui ont précédé l'insurrection citoyenne de 2019, Said Sadi nous offre une radioscopie rigoureuse et solidement documentée d'un écosystème oligarchique qui a pris en otage la nation et qui a fait de la manipulation de l'Histoire le premier outil de sa reproduction. On découvre à quel point les luttes de pouvoir en Algérie se confondent avec les interprétations conflictuelles des clans qui se disputent le récit national. Cette imposture a son pendant extérieur : les polémiques minant les relations avec l'Occident et plus particulièrement avec la France par lesquelles le régime fait prospérer le statut de colonisé, déploré par ailleurs, qui l'exonère de toute responsabilité. Repère structurant dans ces turbulences mémorielles, le congrès de la Soummam, pourtant mis sous embargo par la doxa officielle, a irrigué le combat de la génération d'après-guerre à laquelle appartient l'auteur. En présentant le miroir des réalités occultées à un peuple malade de son histoire, ce cinquième et dernier tome des Mémoires de Saïd Sadi nous rappelle que la vérité est la condition de la liberté et que le contre-développement qui ronge le pays n'est pas une fatalité.

Par Saïd Sadi
Chez Frantz Fanon

|

Auteur

Saïd Sadi

Editeur

Frantz Fanon

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'histoire comme miroir par Saïd Sadi

Commenter ce livre

 

L'histoire comme miroir

Saïd Sadi

Paru le 22/09/2025

396 pages

Frantz Fanon

30,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9789931876335
9789931876335
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.