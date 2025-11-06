En 2030, l'enjeu vital autour duquel se battent les peuples et les nations est l'eau potable. Aussi, quand un pays d'Afrique découvre, grâce à une image satellite piratée, une nappe phréatique, c'est la survie assurée ! Mais le consortium américain à qui appartient le satellite revendique cette nappe et ne recule devant rien pour l'obtenir. Dans cette lutte, tous les moyens sont bons : politiques, militaires, sorcellerie... "Ce roman a un effet étourdissant : tout a des conséquences, nous ramenant à notre situation climatique actuelle et à nos dérives aggravantes, faisant comme un électrochoc. C'est du réalisme dystopique. Un livre prophétique et exigeant. Un monument". - Mélanie Daubié, Librairie Gibert "Ecrit au présent, un roman dense et puissant comme une tempête de sable". - Phosphore Prix Bob Morane Prix Rosny Aîné Prix Une autre Terre Prix Julia Verlanger