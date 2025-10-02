Inscription
A l'ombre de Winnicott

Christian Niemiec, Ludovic Manchette

ActuaLitté
Le retour attendu de Manchette & Niemiec : un roman dont le magnétisme, la gravité, le spectacle rappellent que toute littérature est une littérature d'évasion " Il y a beaucoup de monde ! " remarqua la visiteuse à peine entrée. Lucille compta. " Nous sommes huit. Neuf avec vous. - Je ne parlais pas des vivants. " Sussex, Angleterre, 1934. Alors qu'ils viennent d'emménager dans le manoir de Winnicott Hall, Archibald et Lucille Montgomery confient à Viviane Lombard, une Française à l'attitude et au franc-parler peu ordinaires, l'éducation de George, leur jeune fils aveugle. Tandis que la préceptrice et l'enfant apprennent à s'apprivoiser, un doute s'instille peu à peu chez eux comme chez tous les habitants de la vaste demeure, maîtres des lieux et personnel confondus : une présence invisible ne rôderait-elle pas entre les murs de la vieille demeure ? Avec ce troisième roman, Manchette-Niemiec se posent en maîtres de la narration, faisant coïncider la force d'une histoire avec la puissance des images. Leur façon de mêler la grammaire cinématographique au langage romanesque impressionne. Prenez George, cet enfant aveugle aux prises avec les cauchemars ou les fantômes : Henry James ou Steven Spielberg auraient adoré l'inventer.

Par Christian Niemiec, Ludovic Manchette
Chez Pocket

|

Auteur

Christian Niemiec, Ludovic Manchette

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

A l'ombre de Winnicott

Christian Niemiec, Ludovic Manchette

Paru le 02/10/2025

528 pages

Pocket

9,90 €

9782266348706
