Lézards rêveurs est une édition qui réunit deux carnets personnels de Jean Giraud Moebius, tous deux réalisés entre 1996 et 1999. Ils forment ensemble un petit corpus de textes et de dessins créés avec la ferme intention de saisir les traces de ses rêveries graphiques, ne perdant rien de ce qui se joue derrière la réalité apparente du monde... Pour Jean Giraud, se promener avec un carnet en poche en toute circonstance était devenu une méthode de travail. Il y jetait les bourgeons de ses futurs albums - telles les premières pages du Chasseur Déprime - mais aussi des concepts spontanés, des poèmes personnels ou des dessins d'observation. Parfois, les pages se nourrissaient de moments intimes en famille, de rencontres amicales ou de longues pauses peuplées de visions solitaires, glanées en des lieux bien précis : Paris, Montrouge, Los Angeles, Boston, Mexico ou New York... Avec Lézards rêveurs, ces instantanés psychiques nous projettent directement dans un ailleurs, entre-ouvrant un accès plus intime au vécu de Moebius et à ses déambulations oniriques.