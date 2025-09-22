Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Bande dessinée

Lézards rêveurs

Moebius, Jean Giraud

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lézards rêveurs est une édition qui réunit deux carnets personnels de Jean Giraud Moebius, tous deux réalisés entre 1996 et 1999. Ils forment ensemble un petit corpus de textes et de dessins créés avec la ferme intention de saisir les traces de ses rêveries graphiques, ne perdant rien de ce qui se joue derrière la réalité apparente du monde... Pour Jean Giraud, se promener avec un carnet en poche en toute circonstance était devenu une méthode de travail. Il y jetait les bourgeons de ses futurs albums - telles les premières pages du Chasseur Déprime - mais aussi des concepts spontanés, des poèmes personnels ou des dessins d'observation. Parfois, les pages se nourrissaient de moments intimes en famille, de rencontres amicales ou de longues pauses peuplées de visions solitaires, glanées en des lieux bien précis : Paris, Montrouge, Los Angeles, Boston, Mexico ou New York... Avec Lézards rêveurs, ces instantanés psychiques nous projettent directement dans un ailleurs, entre-ouvrant un accès plus intime au vécu de Moebius et à ses déambulations oniriques.

Par Moebius, Jean Giraud
Chez Moebius productions

|

Auteur

Moebius, Jean Giraud

Editeur

Moebius productions

Genre

Monographies et entretiens

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Lézards rêveurs par Moebius, Jean Giraud

Commenter ce livre

 

Lézards rêveurs

Moebius, Jean Giraud

Paru le 22/09/2025

244 pages

Moebius productions

30,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782908766769
9782908766769
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.