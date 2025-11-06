Une nouvelle aventure haletante dans l'univers de Stranger Things ! Le Démogorgon est loin de Hawkins, dans l'Indiana. Une scientifique russe est bien décidée à ramener sa précieuse cargaison à bord d'un bateau. Le capitaine Jacoby est trop fauché pour refuser l'affaire un peu louche que lui propose un groupe de Russes qui veulent retourner de l'Alaska au Kamchatka à bord de son cargo, le Persephone. Mais les choses tournent mal lorsqu'un membre de l'équipage est sauvagement assassiné. Le capitaine et son équipage soupçonnent qu'il se trame quelque chose d'étrange et finissent par devoir traquer un monstre alors qu'une violente tempête fait rage au milieu de l'océan. Le scénariste Michael Moreci (Barbaric, The Plot) et l'excellent dessinateur Todor Hristov (Stranger Things : Kamchatka) sont de retour pour une nouvelle aventure haletante dans l'univers de Stranger Things.