Dordogne Blues, c’est d’abord la rivière. Elle s’écoule sans cesse, dessine un paysage à la fois semblable et changeant, étroitement lié à ce que nous vivons. C’est aussi la vie d’Angel Baletti, né de l’union improbable d’un fils d’immigrés italiens et d’une fille du pays. Elevé par ses grands-parents, il s’enracine dans ce territoire, pays d’eau et de lumière où se pratiquaient naturellement des rites de passage, dictés par la nature et non par l’école ou la religion. C’est là qu’Angel apprend à nager, à aimer, à conduire et à guider seul un bateau, à pêcher, mais aussi à penser. Ce pays aux contours rudes n’échappe pas aux essais de domestication, qu’ils soient industriels ou touristiques. Face à eux, des opposants défendent farouchement ce bien commun. C’est un autre monde qui surgit, où la Dordogne coule encore et pour longtemps.