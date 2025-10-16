Musique rock et chronique sociale au Royaume-Uni (1963-2023)

Comment la musique rock britannique possède-t-elle une capacité à faire état des situations et des évolutions sociétales traversées par le Royaume-Uni ? Depuis sa genèse dans les années 1960, ce genre musical semble en effet s'être distingué par un penchant pour la chronique sociale puisque de nombreux événements de l'histoire socio-politique du pays sont décrits et parfois critiqués par les musiciens : l'essor des sous-cultures de la jeunesse, les périodes de prospérité ou de crise économique, l'avènement de nouveaux premiers ministres (Margaret Thatcher et Tony Blair notamment), sans oublier le Brexit et ses tumultes. Consacré à une période distincte de l'histoire socio-culturelle du Royaume-Uni, articulant les analyses de civilisation britannique, d'histoire, de musicologie et de science politique, le livre permet de s'interroger sur les riches modalités par lesquelles la musique (sous toutes ses dimensions : textes, sonorités, illustrations visuelles) peut devenir une forme de chronique sociale et constituer un prélude à un engagement politique, à la fois chez les musiciens et dans leur public.