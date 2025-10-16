Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Musique rock et chronique sociale au Royaume-Uni (1963-2023)

Guillaume Clément, Jeremy Tranmer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comment la musique rock britannique possède-t-elle une capacité à faire état des situations et des évolutions sociétales traversées par le Royaume-Uni ? Depuis sa genèse dans les années 1960, ce genre musical semble en effet s'être distingué par un penchant pour la chronique sociale puisque de nombreux événements de l'histoire socio-politique du pays sont décrits et parfois critiqués par les musiciens : l'essor des sous-cultures de la jeunesse, les périodes de prospérité ou de crise économique, l'avènement de nouveaux premiers ministres (Margaret Thatcher et Tony Blair notamment), sans oublier le Brexit et ses tumultes. Consacré à une période distincte de l'histoire socio-culturelle du Royaume-Uni, articulant les analyses de civilisation britannique, d'histoire, de musicologie et de science politique, le livre permet de s'interroger sur les riches modalités par lesquelles la musique (sous toutes ses dimensions : textes, sonorités, illustrations visuelles) peut devenir une forme de chronique sociale et constituer un prélude à un engagement politique, à la fois chez les musiciens et dans leur public.

Par Guillaume Clément, Jeremy Tranmer
Chez PU Rennes

|

Auteur

Guillaume Clément, Jeremy Tranmer

Editeur

PU Rennes

Genre

Histoire de la musique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Musique rock et chronique sociale au Royaume-Uni (1963-2023) par Guillaume Clément, Jeremy Tranmer

Commenter ce livre

 

Musique rock et chronique sociale au Royaume-Uni (1963-2023)

Guillaume Clément, Jeremy Tranmer

Paru le 23/10/2025

PU Rennes

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041300938
9791041300938
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.