Le mystère de l'armoire de fer

Alors que les plus grands secrets du roi risquent d'être révélés et que les flammes révolutionnaires atteignent leur paroxysme, Nicolas Le Floch parviendra-t-il à sauver le royaume ? Une nouvelle enquête du commissaire au Châtelet sous le règne de Louis XVI. En ce début d'été 1792, pourquoi a-t-on occis de si terrible manière le deuxième valet du roi ? Nicolas Le Floch, l'agent préféré de Louis XVI, comprend qu'un ennemi redoutable cherche à percer le secret de " l'armoire de fer " dissimulée aux Tuileries, où le roi a enfermé ses papiers les plus compromettants. Un enlèvement, une fuite extraordinaire, une fausse évasion et un vrai chantage, les péripéties s'enchaînent. La lutte entre tous les courants révolutionnaires atteint son paroxysme. Plus que jamais, le couple royal est menacé. Au fil d'une intrigue haletante, Nicolas va mettre sa vie et celle de sa famille en danger. Au cours de cet été, le destin de la Révolution va basculer au milieu d'un déploiement de cruauté et d'héroïsme.