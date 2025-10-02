Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Le mystère de l'armoire de fer

Laurent Joffrin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Alors que les plus grands secrets du roi risquent d'être révélés et que les flammes révolutionnaires atteignent leur paroxysme, Nicolas Le Floch parviendra-t-il à sauver le royaume ? Une nouvelle enquête du commissaire au Châtelet sous le règne de Louis XVI. En ce début d'été 1792, pourquoi a-t-on occis de si terrible manière le deuxième valet du roi ? Nicolas Le Floch, l'agent préféré de Louis XVI, comprend qu'un ennemi redoutable cherche à percer le secret de " l'armoire de fer " dissimulée aux Tuileries, où le roi a enfermé ses papiers les plus compromettants. Un enlèvement, une fuite extraordinaire, une fausse évasion et un vrai chantage, les péripéties s'enchaînent. La lutte entre tous les courants révolutionnaires atteint son paroxysme. Plus que jamais, le couple royal est menacé. Au fil d'une intrigue haletante, Nicolas va mettre sa vie et celle de sa famille en danger. Au cours de cet été, le destin de la Révolution va basculer au milieu d'un déploiement de cruauté et d'héroïsme.

Par Laurent Joffrin
Chez 10/18

|

Auteur

Laurent Joffrin

Editeur

10/18

Genre

Policiers historiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le mystère de l'armoire de fer par Laurent Joffrin

Commenter ce livre

 

Le mystère de l'armoire de fer

Laurent Joffrin

Paru le 02/10/2025

288 pages

10/18

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782264086303
9782264086303
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.