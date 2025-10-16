La France et la défense européenne dans l'après-guerre froide

Quelle est la nature du projet de défense européenne forgé tout au long de la guerre froide par la France, et que cette dernière s'efforce d'adapter aux défis de l'après 1989 ? Dans quelle mesure ce projet, qui devient malgré de multiples revers un véritable programme à la fin de la décennie 1990, s'affirme-t-il tout à la fois comme le rocher de Sisyphe et le fil d'Ariane de la stratégie de défense française ? Dans un monde marqué par de nouvelles tensions en Europe, elles-mêmes enchâssées dans une rivalité sino-américaine globale, cette double question de l'émancipation stratégique de l'Europe et du rôle de la France en son sein reste cruciale. Elle est traitée ici dans une analyse chrono-thématique articulant les grandes scansions de la décennie 1990 avec les dimensions opérationnelles, capacitaires et institutionnelles de la défense européenne. Cet ouvrage met ainsi en lumière les dynamiques fondamentales qui se sont structurées dans la période dénommée "après-guerre froide" , et qui ont survécu à la longue parenthèse ouverte par les attentats du 11 septembre 2001, pour mieux réaffirmer leur pertinence dans l'épreuve russo-ukrainienne depuis 2014.