#Roman francophone

Le désastre de la maison des notables

Souad Labbize, Amira Ghenim

ActuaLitté
Qu'a-t-il pu se passer, cette nuit de décembre 1935, dans la belle demeure des Naifer, à Tunis, pour faire voler deux familles en éclat ? Une fresque familiale envoûtante qui traverse plus de 50 ans d'histoire de la Tunisie. Prix de la fiction arabe 2024. Tunisie, 1935. Malgré leurs grandes différences, deux éminentes familles bourgeoises, les Naifer, rigides et conservateurs, et les Rassaa, libéraux et progressistes, ont vu leurs destins s'unir lors du mariage de leurs enfants : Mohsen Naifer et Zbeida Rassaa. Mais tout vole en éclats lors de cette nuit de décembre où une accusation grave tombe sur Rassaa : elle entretiendrait une liaison avec Tahar Haddad, un intellectuel aux positions avant-gardistes, notamment en faveur des droits des femmes. Dans un entrelacement de secrets et de souvenirs, plusieurs membres des deux familles ainsi que leurs domestiques reviennent lors des décennies suivantes sur les répercussions de ce moment funeste et lèvent progressivement le voile sur ce qu'il s'est vraiment passé, cette nuit-là... Le désastre de la maison des notables transpose plus de cinquante ans d'histoire tunisienne - de la lutte pour l'indépendance jusqu'à la révolution de 2011 - et de combats pour les femmes. Cet éblouissant roman choral met en scène des personnages envoûtants et inoubliables.

Souad Labbize, Amira Ghenim
10/18

|

Auteur

Souad Labbize, Amira Ghenim

Editeur

10/18

Genre

Littérature arabe

Le désastre de la maison des notables

Amira Ghenim trad. Souad Labbize

Paru le 02/10/2025

528 pages

10/18

10,90 €

9782264085917
