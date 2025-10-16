SNCF : de quoi sa modernisation est-elle le nom ?

La SNCF est chère au coeur de nos concitoyens et fait l'objet de débats souvent animés. Cependant, ils ne cessent de la critiquer, et il faut dire que les raisons d'être mécontents de la SNCF existent. Elle est en difficulté sur un grand nombre de fronts. Et pourtant, la modernisation de la SNCF est le leitmotiv des dirigeants et des gouvernements successifs depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui, la SNCF est une société anonyme et le recrutement au statut a été supprimé. Les dysfonctionnements et les insatisfactions du public demeurent. Pourquoi ? Et si la prétendue "modernisation" recherchée avait échoué parce que les décideurs s'étaient trompés sur les objectifs et les méthodes ? C'est ce questionnement qui donne son titre à cet ouvrage. La thèse ici défendue est que cette modernisation est non seulement possible mais indispensable, en commençant par la remise à niveau du réseau. Mais la modernisation n'est pas que technique. Elle concerne aussi le mode de management de l'entreprise et sa gouvernance trop technocratique. Aujourd'hui, l'encadrement est fatigué par les mots d'ordre fluctuants et la primauté donnée au marketing plutôt qu'à la technique, ainsi que par les injonctions contradictoires qu'il doit gérer. A force de réformes inachevées mais allant toujours dans la même direction, les salariés dans leur ensemble ont perdu ce qui leur faisait aimer travailler à la SNCF. L'auteur plaide pour un changement de paradigme pour créer les conditions d'une mobilisation des cheminots analogue à celle vécue à la Libération, quand ils ont dû retrousser les manches pour contribuer à la reconstruction du pays. Le déclic aujourd'hui peut être l'urgence climatique. Pour enclencher un changement durable, il faut compléter les propos favorables au secteur ferroviaire par des investissements considérables. Mais ce n'est pas suffisant, il faut permettre aux cheminots et plus largement aux usagers d'être acteurs du changement en développant les modes de participation aux décisions, à tous les niveaux.