Izuku Midoriya : les origines ; Déchaîne-toi, maudit nerd ! ; All might ; Celui qui avait tout ; Shoto Todoroki : les origines ; Frémissements ; Katsuki Bakugo : les origines

La série culte enfin réunie en coffrets ! Coffret intégrale n°1/6 contenant les tomes 1 à 7 de My Hero Academia . Résumé : Dans un monde où 80% de la population possède un superpouvoir appelé alter, les héros font partie de la vie quotidienne. Et les supervilains aussi ! Face à eux se dresse l'invincible All Might, le plus puissant des héros ! Le jeune Izuku Midoriya en est un fan absolu. Il n'a qu'un rêve : entrer à la Hero Academia pour suivre les traces de son idole. Le problème, c'est qu'il fait partie des 20 % qui n'ont aucun pouvoir... Son destin est bouleversé le jour où sa route croise celle d'All Might en personne ! Ce dernier lui offre une chance inespérée de voir son rêve se réaliser. Pour Izuku, le parcours du combattant ne fait que commencer !