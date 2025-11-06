Le palais des assassins Tome 7

Plus facile d'assassiner ses ennemis que de se faire des amis ! La vie à la cour intérieure n'est décidément pas de tout repos ! Désormais servante supérieure affectée au pavillon de la grande concubine Ga, Karin tombe des nues lorsque sa charmante collègue Ranka lui demande de lui enseigner quelques techniques pour tuer le petit prince Bo... et plus encore quand ce dernier lui ordonne d'envoyer sa fiancée six pieds sous terre ! La jeune fille va devoir déployer des trésors d'ingéniosité si elle souhaite sauver la vie des deux enfants, et accessoirement éviter d'être exécutée pour complicité dans une tentative d'assassinat. Parviendra-t-elle à protéger tout le monde ? Comment fraterniser dans un nid de vipères ? Le Palais des assassins vous embarque sur les pas d'une héroïne aussi habile au combat que maladroite en amitié !