#Manga

Le palais des assassins Tome 7

Tabasa Iori, Djamel Rabahi, Clair Obscur

Plus facile d'assassiner ses ennemis que de se faire des amis ! La vie à la cour intérieure n'est décidément pas de tout repos ! Désormais servante supérieure affectée au pavillon de la grande concubine Ga, Karin tombe des nues lorsque sa charmante collègue Ranka lui demande de lui enseigner quelques techniques pour tuer le petit prince Bo... et plus encore quand ce dernier lui ordonne d'envoyer sa fiancée six pieds sous terre ! La jeune fille va devoir déployer des trésors d'ingéniosité si elle souhaite sauver la vie des deux enfants, et accessoirement éviter d'être exécutée pour complicité dans une tentative d'assassinat. Parviendra-t-elle à protéger tout le monde ? Comment fraterniser dans un nid de vipères ? Le Palais des assassins vous embarque sur les pas d'une héroïne aussi habile au combat que maladroite en amitié !

Par Tabasa Iori, Djamel Rabahi, Clair Obscur
Chez Editions Ki-oon

Auteur

Tabasa Iori, Djamel Rabahi, Clair Obscur

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

Le palais des assassins Tome 7

Tabasa Iori trad. Djamel Rabahi

Paru le 06/11/2025

192 pages

Editions Ki-oon

7,95 €

9791032719763
