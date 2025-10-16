Inscription
Romans d'aventures

Joseph Vebret, Jules Verne

ActuaLitté
Cinq des plus célèbres romans de Jules Verne réunis en un album relié et illustré, doré sur tranche, avec tranchefile et signet. Le 14e volume du label " Bibliothèque des classiques ", qui regroupe en un volume relié les chefs-d'oeuvre d'auteurs de premier ordre à prix accessible, à offrir ou collectionner. Un classique à offrir ou à s'offrir, idéal pour les fêtes de fin d'année ! Les personnages de Jules Verne, qu'ils partent vers les pôles, les déserts, les gouffres ou des terres inexplorées, portent en eux l'élan d'une époque en quête de découvertes. Ils incarnent le désir de franchir les frontières du monde connu, de repousser les limites de la science et de l'imaginaire, alors que la Terre semblait encore pleine de mystères. Sur leurs pas, leurs embarcations, leurs engins fabuleux, c'est tout le XIXe siècle qui avance, habité par une foi nouvelle dans le progrès. Soixante ans avant Amundsen, Voyages et aventures du capitaine Hatteras (1866) relate ainsi l'expédition mouvementée vers le pôle Nord d'une mission d'exploration britannique, évoquant au passage la " Terre verte " qu'était le Groenland au Xe siècle. Ce roman, l'un des premiers de la série des " Voyages extraordinaires ", pose les jalons de l'oeuvre en construction : fascination pour les régions inexplorées, figure du héros audacieux et rigueur scientifique de l'aventure. Deux ans plus tard, Les Enfants du capitaine Grant (1868), roman choral riche en péripéties, témoigne une nouvelle fois de la passion maritime de Verne, qui envoie autour du monde un jeune couple, un géographe étourdi et deux enfants à la recherche de l'épave du Britannia et de son capitaine. Changement de décor avec Michel Strogoff (1876), qui relate le périple de Moscou à Irkoutsk de ce courrier du tsar : qui a pu oublier l'épisode où Michel, d'une loyauté et d'une bravoure exemplaires, torturé au fer rouge par les Tatars, perd la vue ? Toujours plus à l'est, Les Tribulations d'un Chinois en Chine (1879) conte avec fantaisie la course-poursuite entre Kin-Fo, las de vivre, et Wang, le philosophe qu'il a chargé -à regret- de le tuer. Enfin La Jangada (1881) nous emmène à la dérive sur le plus grand fleuve d'Amérique, l'Amazone, à bord d'une véritable ville flottante... Ces cinq " romans-voyages " emblématiques reproduisent les gravures originales de l'édition Hetzel.

Par Joseph Vebret, Jules Verne
Chez Archipoche Editions

|

Auteur

Joseph Vebret, Jules Verne

Editeur

Archipoche Editions

Genre

Littérature française

Romans d'aventures

Jules Verne

Paru le 23/10/2025

992 pages

Archipoche Editions

39,00 €

9791039206716
