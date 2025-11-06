Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Les goulags de la démocratie

Louis de Bellefeuille, Angela Davis

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après le scandale de tortures et violations des droits de l'homme avérées dans les prisons américaines, Angela Davis examine en quoi les prisons sont le miroir d'un modèle démocratique fondé sur les inégalités sociales et raciales. Après l'abolition de l'esclavage, Angela Davis plaide ici pour abolir torture et prisons. Une indispensable analyse de la démocratie américaine entre racisme, intolérance et oppression. Condamnée en 1970 aux Etats-Unis à la peine capitale pour raisons politiques, professeure à l'Université de Californie, Angela Y. Davis est une militante mondialement reconnue de la lutte afroféministe et antiraciste. Elle a publié aux éditions Au diable vauvert La prison est-elle obsolète ? et Abolition : Politiques, pratiques, promesses.

Par Louis de Bellefeuille, Angela Davis
Chez Au Diable Vauvert

|

Auteur

Louis de Bellefeuille, Angela Davis

Editeur

Au Diable Vauvert

Genre

Etats-Unis (XXe et XXIe siècle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les goulags de la démocratie par Louis de Bellefeuille, Angela Davis

Commenter ce livre

 

Les goulags de la démocratie

Angela Davis trad. Louis de Bellefeuille

Paru le 06/11/2025

176 pages

Au Diable Vauvert

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791030707519
9791030707519
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.