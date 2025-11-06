Les goulags de la démocratie

Après le scandale de tortures et violations des droits de l'homme avérées dans les prisons américaines, Angela Davis examine en quoi les prisons sont le miroir d'un modèle démocratique fondé sur les inégalités sociales et raciales. Après l'abolition de l'esclavage, Angela Davis plaide ici pour abolir torture et prisons. Une indispensable analyse de la démocratie américaine entre racisme, intolérance et oppression. Condamnée en 1970 aux Etats-Unis à la peine capitale pour raisons politiques, professeure à l'Université de Californie, Angela Y. Davis est une militante mondialement reconnue de la lutte afroféministe et antiraciste. Elle a publié aux éditions Au diable vauvert La prison est-elle obsolète ? et Abolition : Politiques, pratiques, promesses.