Faites-monter la température et amusez-vous avec ce Cuboquiz Coquins ! Rire, détente et glamour le tout dans un format pratique et facilement transportable. Contenu 100 % renouvelé Découvrez les 369 questions de ce Cuboquiz Coquins, pour se divertir et s'enrichir CULturellement entre adultes consentants ! Le Cuboquiz Coquins c'est 150 cartes, réparties en 7 rubriques pour votre plus grand plaisir. Il comporte des questions de CULture (moeurs, sexualité, anecdotes, références culturelles...) mais aussi des défis pour vous tenir en haleine jusqu'au bout de la nuit. Découvrez les 5 rubriques questions : Point G et docteur Love, 69 objets érotiques, Tendances sex(y), Le langage du et du Q, Culture coquine ; la rubrique Punitions & Confessions et la rubrique Défis cul sec. Exemples : Point G et docteur Love : Lequel de ces deux termes médicaux est synonyme de masturbation : " hédonisme " ou " onanisme " ? 69 objets érotiques : Qu'est-ce qui attise le désir sexuel d'une personne podiaphile ? Les pieds dits " égyptiens ". Les odeurs de transpiration. Les tabliers et tenues de soubrette. Tendances sex(y) : Que peut-on trouver en se rendant à l'Academ'X, dans le 12e arrondissement de Paris ? Un escape game coquin. Une école de cinéma spécialisée dans le porno. Un institut de formation pour escort girls et escort boys. Langage du et du Q : Résolvez cette charade : Mon premier est un sexe féminin, Mon second est une lettre coquine, Mon troisième est une mamelle de vache, Mon quatrième peut être giratoire, Mon tout est un désir intense. Culture coquine : Quelle est la réponse à cette question entendue dans la comédie La Cité de la peur : " Quelle est la différence entre une moule et un pull-over ? "