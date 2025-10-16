Inscription
Jean-Claude Dunyach

ActuaLitté
L'exposition temporelle de notre musée de la science-fiction propose un parcours de l'oeuvre de Jean-Claude Dunyach, couronnée ces quatre dernières décennies par deux Grand prix de l'Imaginaire, trois prix Rosny aîné, un prix Ozone et un prix Imaginales. Vous tenez entre les mains le catalogue de ce que peuvent admirer les visiteurs - lecteurs qui oseront en fouler les allées. "La tranche huit, la plus mince, a été extraite au moment précis où l'assassin appuie sur la détente de son arme. Les lignes de fuite des bâtiments convergent en un point situé derrière la tête de la victime, qui apparaît ainsi nimbée d'une auréole sombre sur laquelle se détache son éclatant sourire. Près de l'extrémité du canon, la balle mortelle attend le moment de filer vers sa cible. L'éclairage restitue l'intensité tragique de la scène en soulignant, de façon parfois très crue, le moindre détail de l'action. Et, dans la dernière tranche, un oeil gigantesque, celui de Jackie Kennedy, reflète l'ensemble de l'assassinat instant par instant comme un résumé de l'oeuvre tout entière".

Par Jean-Claude Dunyach
Chez L' Atalante Editions

Auteur

Jean-Claude Dunyach

Editeur

L' Atalante Editions

Genre

Science-fiction

Détails de l'exposition

Jean-Claude Dunyach

Paru le 23/10/2025

352 pages

L' Atalante Editions

22,50 €

ActuaLitté
9791036002427
