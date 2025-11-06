Et si la photographie permettait de voir la vie comme un rêve ? Dans son premier beau livre, Véronika Loubry, photographe passionnée, dévoile plus de 150 clichés inédits qu'elle a réalisés au fil des ans. Proches, enfants, danseurs, modèles, inconnus... elle a su capturer la part de rêve du réel et pose son oeil sensible sur ce qui se joue derrière les apparences. A travers un regard, la fragilité d'un sourire ou la poésie d'un instant volé, Véronika Loubry saisit ce que les mots ne savent pas toujours dire et vous propose un voyage dans un univers parfois onirique, toujours esthétique. Un voyage en images au coeur de l'intime, pour un hommage vibrant à la vérité de la vie. Véronika Loubry s'est imposée comme l'une des femmes les plus influentes de sa génération. Styliste, créatrice de contenus et photographe, elle partage son quotidien avec près de 300 000 abonnés sur son compte Instagram @veronikaloubry. Elle est déjà l'auteure aux éditions Leduc de La vie m'a réservé bien des surprises.