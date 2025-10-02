Cuboquiz Aperodingo

Dans la série des cuboquiz, pour des apéros complétement dingos, découvrez 300 challenges tous plus fous les uns que les autres ! Rires et délires et ambiance garantie ! Au programme de vos apéros dingos : chants, danses, défis sportifs, mimes, grimaces, dessins... mettez-vous au défi et amusez-vous ! Le matériel du jeu 150 cartes et 300 questions numérotées de 1 à 300. 3 rubriques 1. Laissez parler votre corps Ce sont des challenges ou des défis sportifs qui nécessitent à la fois de la concentration, de l'endurance et de la ténacité. 2. Vous avez la parole Il va falloir être imaginatif et embarquez votre public dans des histoires vraies ou abracadabrantesques, mais aussi faire travailler votre mémoire sans oublier de faire appel à vos connaissances. 3. Réveillez l'artiste qui sommeille en vous C'est votre soirée. Montrez qui vous êtes vraiment et que le dessin, le chant, le mime et les imitations, c'est toute votre vie. Exemples : Laissez parler votre corps Sur la chanson " Ta Main " de Claudio Capéo. Trouvez 20 objets différents à faire tenir dans une seule de vos mains en 1 minute. Vous avez la parole Citez 5 chanteurs qui ont (ou ont eu) une moustache, en 20 secondes. Les chanteuses sont acceptées aussi ! Réveillez l'artiste qui sommeille en vous Coincez un stylo entre vos dents et faites découvrir un sport en le dessinant (hormis le foot, trop facile). Chaque joueur n'a droit qu'à une réponse. Tout le monde est sur les dents ! C'est parti pour des défis dingos ! Go !