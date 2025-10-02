Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Cuboquiz Aperodingo

Mikael Tirilly

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans la série des cuboquiz, pour des apéros complétement dingos, découvrez 300 challenges tous plus fous les uns que les autres ! Rires et délires et ambiance garantie ! Au programme de vos apéros dingos : chants, danses, défis sportifs, mimes, grimaces, dessins... mettez-vous au défi et amusez-vous ! Le matériel du jeu 150 cartes et 300 questions numérotées de 1 à 300. 3 rubriques 1. Laissez parler votre corps Ce sont des challenges ou des défis sportifs qui nécessitent à la fois de la concentration, de l'endurance et de la ténacité. 2. Vous avez la parole Il va falloir être imaginatif et embarquez votre public dans des histoires vraies ou abracadabrantesques, mais aussi faire travailler votre mémoire sans oublier de faire appel à vos connaissances. 3. Réveillez l'artiste qui sommeille en vous C'est votre soirée. Montrez qui vous êtes vraiment et que le dessin, le chant, le mime et les imitations, c'est toute votre vie. Exemples : Laissez parler votre corps Sur la chanson " Ta Main " de Claudio Capéo. Trouvez 20 objets différents à faire tenir dans une seule de vos mains en 1 minute. Vous avez la parole Citez 5 chanteurs qui ont (ou ont eu) une moustache, en 20 secondes. Les chanteuses sont acceptées aussi ! Réveillez l'artiste qui sommeille en vous Coincez un stylo entre vos dents et faites découvrir un sport en le dessinant (hormis le foot, trop facile). Chaque joueur n'a droit qu'à une réponse. Tout le monde est sur les dents ! C'est parti pour des défis dingos ! Go !

Par Mikael Tirilly
Chez Solar

|

Auteur

Mikael Tirilly

Editeur

Solar

Genre

Jeux de société

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cuboquiz Aperodingo par Mikael Tirilly

Commenter ce livre

 

Cuboquiz Aperodingo

Mikael Tirilly

Paru le 02/10/2025

Solar

5,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782263190773
9782263190773
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.