Le Chien, le Lion et le Dragon - Gardiens de nos tombeaux

François-Roger de Gaignières (1642-1715), érudit du xviie siècle, conçut le projet de réunir des pièces et des curiosités afin " d'éclaircir " l'histoire de la France. Pour lui, l'histoire ne se racontait pas seulement à travers les textes, mais aussi par les monuments et les images. En vue de ce projet, il assembla une collection de portraits ainsi que de nombreux dessins d'archéologie. De 1695 à 1713, aidé de deux hommes, son valet de chambre Barthélémy Rémy et le graveur Boudan, dans l'ouest de la France, en Bourgogne, dans la région parisienne et à Paris, il releva des épitaphes, fit dessiner des sceaux, vitraux, tombeaux, tapisseries et objets d'art variés. Parmi ceux-ci, les tombeaux tiennent une place particulièrement marquante. Leur étude et leur classement permettent de faire émerger une étude inédite sur la présence des animaux sur ces monuments dédiés aux morts. Que nous révèle ce monde funéraire, ce monde étrange de gisants et d'animaux, mémoire d'une vie ancienne, que nous considérons encore avec étonnement ? Compagnons fidèles, gardiens, symboles ou intercesseurs à la frontière entre le monde des vivants et celui des défunts, quelles sont ces bêtes accompagnant les hommes et les femmes du Moyen Age dans l'Au-delà ? Cet ouvrage s'interroge sur la présence des animaux qui décorent les tombes et veillent sur le sommeil des gisants. Comment interpréter ces présences, sont-elles des symboles ou simplement des décorations, ont-elles une fonction déterminée ? Pourquoi cette association d'une figure humaine et d'une figure animale ? Quelle est la place réelle des animaux dans cet art funéraire ?