Ces lieux qui ont fait la France

Une nouvelle manière de raconter l'histoire et les histoires. En 2015, François-Guillaume Lorrain a publié un ouvrage novateur par l'approche comme par la forme. Sa méthode : retourner sur les sites emblématiques ou méconnus de notre histoire pour raconter la mémoire et les diverses traces que les événements y ont laissées au fil du temps. Unanimement salué par la critique et récompensé par le prix du Guesclin, ce premier voyage appelait une suite : Ces autres lieux qui ont fait la France , publié six ans plus tard. Les voici pour la première fois rassemblés dans une édition particulièrement soignée, avec trois textes inédits sur la salle du jeu de Paume, la route Napoléon et le Canada français (Sur les traces de Jacques Cartier). Une enquête en 45 chapitres mêlant rencontres et souvenirs, petite et grande histoire.