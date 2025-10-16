Unnamed Memory Tome 8

Et si la sorcière sauvait le prince ? Désormais roi de Cuscull et avec Tinasha ralliée à sa cause, Lanak projette désormais de défier les quatre grands royaumes pour prendre le contrôle du continent. Alors qu'Oscar et les forces alliées préparent leur riposte depuis Tayiri, Lanak les invite à assister à un rituel dans d'anciennes ruines. Il est sur le point d'achever un sort qui placerait l'ensemble du continent sous surveillance, quand soudain...
Par
Naoki Koshimizu, Kuji Furumiya Chez
Mana books
