#Manga

Unnamed Memory Tome 8

Naoki Koshimizu, Kuji Furumiya

ActuaLitté
Et si la sorcière sauvait le prince ? Désormais roi de Cuscull et avec Tinasha ralliée à sa cause, Lanak projette désormais de défier les quatre grands royaumes pour prendre le contrôle du continent. Alors qu'Oscar et les forces alliées préparent leur riposte depuis Tayiri, Lanak les invite à assister à un rituel dans d'anciennes ruines. Il est sur le point d'achever un sort qui placerait l'ensemble du continent sous surveillance, quand soudain...

Chez Mana books

Auteur

Editeur

Mana books

Genre

Shonen/garçon

Paru le 16/10/2025

Mana books

7,95 €

9791035507329
