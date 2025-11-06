Découvrez le 4e cycle des mondes d'Enkidiev, créés par Anne Robillard. Wellan a disparu derrière le haut mur en métal élevé par les Dingirsigs. Quand Onyx et les Télals réussissent enfin à porter des coups efficaces contre les Dingirsigs, ils parviennent à capturer un de leurs commandants. Pourront-ils l'échanger contre un voire plusieurs des prisonniers tombés aux mains de leurs ennemis ? Alors que les grottes d'Azakhou, continuellement bombardées, sont sur le point de s'écrouler, à Enkidiev, Aranéa se prépare à troquer Héliodore contre le bracelet magique de Nemeroff. Chacun respectera-t-il sa parole ? TRAITER AVEC L'ENNEMI