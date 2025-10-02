Inscription
#Essais

Qui sera le prochain maître du monde ?

François Lenglet

Crise énergétique, financière asiatique, guerre des tarifs douaniers, endettement des vieilles nations, conflit en Ukraine et au Moyen-Orient... Et si toutes ces manifestations avaient une même cause ? La course effrénée entre plusieurs leaders pour la domination mondiale. Nous traversons les crises et les chocs les uns après les autres. Autour de nous la violence des conflits se déchaine. A nos portes avec l'Ukraine. Non loin encore, au Proche et Moyen Orient. Les grands opérateurs du numériques se livrent à des attaques en règles contre les institutions et les médias classiques. Il y a la puissance déclinante. Celle qui a assuré la sécurité et la stabilité de l'économie et créé les conditions de la mondialisation dont nous sortons : les Etats-Unis. Et la puissance montante, la Chine, dont le règne est annoncé depuis plusieurs décennies et qui n'en peut plus d'attendre de prendre la suite. Déjà son impatience se fait parfois arrogance. Qui des deux va l'emporter ? Quel rôle joue la France dans cette compétition ? Et l'Europe peut-elle encore tirer son épingle du jeu ? Telles sont les questions que François Lenglet pose dans ce livre.

Par François Lenglet
Chez Plon

Auteur

François Lenglet

Editeur

Plon

Genre

Actualité politique internatio

Qui sera le prochain maître du monde ?

François Lenglet

Paru le 02/10/2025

256 pages

Plon

20,00 €

9782259323598
© Notice établie par ORB
