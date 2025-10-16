L'art de Elden Ring

Dans la terre des ombres, elle attend son seigneur promis ! Depuis sa sortie, ELDEN RING n'a cessé de captiver les joueuses et joueurs du monde entier à travers la richesse et la complexité de son univers. Des cartes vastes et uniques aux donjons les plus sombres, en passant par la beauté terrifiante des ennemis et de l'armurerie, nous vous invitons à un voyage exceptionnel dans l'Entre-Terre, pour y découvrir des illustrations conçues avec génie et minutie. Le 3e artbook de la série publié par Mana Books et centré autour du DLC Shadow of the Erdtree paru en juin 2024.