#Essais

Histoire de l'Empire mongol

Jean-Paul Roux

L'histoire de l'Empire mongol est bien l'épopée la plus prodigieuse et sans doute la plus inexplicable que le monde ait connue. Après voir fait l'unité de ce qui allait devenir la Mongolie à la suite de Gengis Khan (1155-1227), ces peuples de la haute Asie imaginèrent d'établir une monarchie universelle et se lancèrent à la conquête du monde, faisant trembler l'Orient et l'Occident. On les vit mener campagne en Sibérie, en Chine, en Iran, en Irak, jusque dans les Balkans. Ils cherchèrent à nouer des relations avec les papes, les rois de France et d'Angleterre. Leur empire fut démesuré. Le fracas des armes ne doit pas faire oublier que les Mongols édifièrent les bases d'une civilisation remarquable par sa tolérance religieuse, son sens de l'administration, son souci de promouvoir le commerce et de mettre en relation des cultures jusque-là séparées.

Par Jean-Paul Roux
Chez Editions Tallandier

|

Auteur

Jean-Paul Roux

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Asie centrale

Histoire de l'Empire mongol

Jean-Paul Roux

Paru le 06/11/2025

864 pages

Editions Tallandier

14,90 €

9791021065314
