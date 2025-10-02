Inscription
#Essais

Dictionnaire amoureux des Juifs de France

Alain Bouldouyre, Denis Olivennes

ActuaLitté
Un dictionnaire amoureux à rebours des idées reçues La France n'est pas antisémite. Elle est même une incroyable exception historique et mondiale dans le rapport des Nations avec les Juifs. Dans ce " Dictionnaire amoureux ", à l'encontre des idées complaisamment entretenues, Denis Olivennes révèle tout ce que la France a apporté aux Juifs de France et tout ce que ces Juifs ont apporté à notre histoire nationale. L'auteur montre comment les Juifs, présents sur le sol de France depuis deux mille ans, ont entretenu avec la Nation, et la Nation avec eux, des liens inouïs d'amitié réciproque. Mais il fait aussi le constat que ni les non-Juifs ni les Juifs ne se souviennent désormais de cet héritage fertile. Sont ici évoqués, à travers une panoplie de notices originales et souvent inattendues, les événements forts de l'Histoire (l'Affaire Dreyfus, la collaboration du régime de Vichy...) et les grandes figures qui furent juives, d'origine juives ou demi-juives : Nostradamus, Montaigne, Bergson, Proust, André Citroën... Et de grands personnages chrétiens qui les protégèrent : d'Abélard à Charles de Gaulle en passant par Bernard de Clairvaux ou Pascal, dans un pays qui a aussi admiré sans réserve Sarah Bernhardt, Barbara ou Gérard Oury, et confié le pouvoir à des hommes d'Etat comme Léon Blum, Georges Mandel ou Pierre Mendès France. A travers des artistes ou des penseurs comme André Maurois, Emmanuel Berl ou Raymond Aron par exemple, on voit comment s'est constitué le berceau de ce que les historiens ont nommé le franco-judaïsme.

Par Alain Bouldouyre, Denis Olivennes
Chez Plon

|

Auteur

Alain Bouldouyre, Denis Olivennes

Editeur

Plon

Genre

Judaïsme

Dictionnaire amoureux des Juifs de France

Denis Olivennes

Paru le 02/10/2025

864 pages

Plon

28,00 €

9782259321358
