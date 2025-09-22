UN LIVRE FACILE A LIRE ET A COMPRENDRELouis XIV est un roi très célèbre en France. Il devient roi à l'âge de 4 ans et demi. Il reste roi pendant plus de 70 ans. C'est le roi qui a régné le plus longtemps en France. On l'appelle le Roi-Soleil, parce qu'il veut être au centre de tout, comme le soleil. Il veut avoir le plus grand château, organiser les plus belles fêtes et être le roi le plus puissant. Mais pour être le roi le plus puissant, il faut gagner beaucoup de guerres. Et il faut aussi prendre des décisions difficiles qui peuvent faire souffrir les Français. Qui était Louis XIV ? Comment Louis XIV a-t-il changé la France ? Pourquoi parle-t-on encore de lui aujourd'hui ? Dans ce livre, découvrez les réponses à ces questions avec un voyage dans l'histoire de France.