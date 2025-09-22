Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Le Roi-Soleil

Julie Rosiaux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
UN LIVRE FACILE A LIRE ET A COMPRENDRELouis XIV est un roi très célèbre en France. Il devient roi à l'âge de 4 ans et demi. Il reste roi pendant plus de 70 ans. C'est le roi qui a régné le plus longtemps en France. On l'appelle le Roi-Soleil, parce qu'il veut être au centre de tout, comme le soleil. Il veut avoir le plus grand château, organiser les plus belles fêtes et être le roi le plus puissant. Mais pour être le roi le plus puissant, il faut gagner beaucoup de guerres. Et il faut aussi prendre des décisions difficiles qui peuvent faire souffrir les Français. Qui était Louis XIV ? Comment Louis XIV a-t-il changé la France ? Pourquoi parle-t-on encore de lui aujourd'hui ? Dans ce livre, découvrez les réponses à ces questions avec un voyage dans l'histoire de France.

Par Julie Rosiaux
Chez Kiléma Editions

|

Auteur

Julie Rosiaux

Editeur

Kiléma Editions

Genre

XVIIe siècle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Roi-Soleil par Julie Rosiaux

Commenter ce livre

 

Le Roi-Soleil

Julie Rosiaux

Paru le 22/09/2025

184 pages

Kiléma Editions

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494067400
9782494067400
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.