Une si lente agonie

Chez Elizabeth George, les victimes comme les meurtriers ne sont pas toujours celles que l'on croit. Au coeur de la Cornouailles, une nouvelle enquête de Barbara Havers et de Thomas Lynley risque de réveiller les blessures du passé. La découverte du corps de Michael Lobb, sauvagement assassiné, fait voler en éclats la paix de Trevellas. Dans ce hameau reculé de Cornouailles, les soupçons de l'inspectrice Beatrice Hannaford se portent sur une compagnie minière désireuse d'acquérir les terres de Lobb. Mais quand on découvre que, contrairement à Michael, son frère désirait vendre, et que la jeune veuve est volage, l'affaire se complexifie. Lorsque le frère de Dairdre, l'ancienne compagne de Lynley, est mis en détention provisoire, Barbara Havers, venue se mettre au vert après un épisode difficile, décide de leur prêter main-forte pour tenter de tirer le jeune homme de ce mauvais pas. Entre histoires de famille, rancoeurs et mensonges, Beatrice, Barbara et Lynley devront traverser les ombres du passé pour faire la lumière sur la vérité. Depuis Enquête dans le brouillard jusqu'à Une chose à cacher en passant par Le Rouge du péché , Anatomie d'un crime , ou encore Un nid de mensonges , la reine du thriller psychologique Elizabeth George n'est pas près d'être détrônée et continue de conquérir de best-seller en best-seller des lecteurs et lectrices fidèles et passionnés. Les enquêtes de l'inspecteur Thomas Linley et du sergent Barbara Havers sont toutes disponibles aux éditions des Presses de la Cité : Enquête dans le brouillard, 1990 Le Lieu du crime, 1991 Cérémonies barbares, 1993 Une douce vengeance, 1993 Pour solde de tout compte, 1994 Mal d'enfant, 1994 Un goût de cendres, 1995 Le Visage de l'ennemi, 1996 Le Meurtre de la falaise, 1997 Une patience d'ange, 1999 Mémoire infidèle, 2001 Un nid de mensonges, 2003 Sans l'ombre d'un témoin, 2005 Anatomie d'un crime, 2007 Le Rouge du péché, 2008 Le Cortège de la mort, 2010 La Ronde des mensonges, 2012 Juste une mauvaise action, 2014 Une avalanche de conséquences, 2016 La Punition qu'elle mérite, 2019 Une chose à cacher, 2022 Une si lente agonie, 2025