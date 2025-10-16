Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Coeur des dames - limoges au moyen age

Isabelle Artigues

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Valérie a treize ans lorsqu'elle perd, dans des conditions dramatiques, ses parents. Grâce à la protection d'Emma, vicomtesse de Limoges et du chantre Adémar, elle va disparaitre quelques années dans un monastère. A ses dix -huit ans, afin que sa véritable identité soit à jamais effacée, elle accepte le mari que lui propose la vicomtesse. Cependant, elle va devoir se battre pour être admise dans un monde qui n'est pas le sien. Soumise par sa fidélitéà sa dame de coeur, Valérie va aussi gagner l'amitié de Margot. Afin d'aller de monastères en monastères, ces femmes vont prendre le risque de s'éloigner des murs protecteurs de leur cité. Enlevés par une bande viking écumant la côte atlantique, leur sort va se jouer au grès des humeurs de guerriers uniquement occupés par les richesses des chrétiens.

Par Isabelle Artigues
Chez La Geste

|

Auteur

Isabelle Artigues

Editeur

La Geste

Genre

Limousin

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Coeur des dames - limoges au moyen age par Isabelle Artigues

Commenter ce livre

 

Coeur des dames - limoges au moyen age

Isabelle Artigues

Paru le 04/09/2025

272 pages

La Geste

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035329068
9791035329068
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.