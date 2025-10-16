Coeur des dames - limoges au moyen age

Valérie a treize ans lorsqu'elle perd, dans des conditions dramatiques, ses parents. Grâce à la protection d'Emma, vicomtesse de Limoges et du chantre Adémar, elle va disparaitre quelques années dans un monastère. A ses dix -huit ans, afin que sa véritable identité soit à jamais effacée, elle accepte le mari que lui propose la vicomtesse. Cependant, elle va devoir se battre pour être admise dans un monde qui n'est pas le sien. Soumise par sa fidélitéà sa dame de coeur, Valérie va aussi gagner l'amitié de Margot. Afin d'aller de monastères en monastères, ces femmes vont prendre le risque de s'éloigner des murs protecteurs de leur cité. Enlevés par une bande viking écumant la côte atlantique, leur sort va se jouer au grès des humeurs de guerriers uniquement occupés par les richesses des chrétiens.