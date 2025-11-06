Inscription
#Essais

La rive d’en face

Dominique Valérian, Aurélien Montel

Afin de renouveler la géographique historique du bassin occidental de la Méditerranée, cet ouvrage propose un nouveau modèle d'interprétation des relations qui se sont développées entre al-Andalus et le Maghreb au début du Moyen Age (VIIIe-XIe siècle). Cet ouvrage retrace la chronologie de l'unification territoriale de l'Occident musulman, la considérant comme un fait incontournable de la Méditerranée médiévale dès les premiers siècles de l'époque islamique. Produit d'une approche qui combine relecture de textes classiques et analyse de sources moins fréquemment mobilisées, il propose une nouvelle géographie historique de l'Islam méditerranéen qui repose sur l'identification d'un maillage d'itinéraires et la mise en évidence d'une diversité d'usages de l'espace.

Par Dominique Valérian, Aurélien Montel
Chez Casa de Velazquez

|

Auteur

Dominique Valérian, Aurélien Montel

Editeur

Casa de Velazquez

Genre

Ouvrages généraux

La rive d’en face

Aurélien Montel

Paru le 20/11/2025

580 pages

Casa de Velazquez

53,00 €

9788490964583
