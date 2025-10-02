Inscription
La police administrative

AFDA

Regards sur les enjeux contemporains de la police administrative. Cet ouvrage explore l'évolution des procédés juridiques à travers la diversification des actes et l'évolution des ressources. Sous la présidence de Pascale Idoux, Christian Vallar et Marc Guerrini, il aborde la complexification du rapport à la légalité et les difficultés liées à la protection juridictionnelle des libertés . Les différentes contributions offrent une analyse approfondie sur ces thématiques essentielles du droit de la police administrative.

Par AFDA
Chez Editions Dalloz

|

Auteur

AFDA

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Droit administratif général

La police administrative

AFDA

Paru le 02/10/2025

Editions Dalloz

48,00 €

9782247239467
© Notice établie par ORB
