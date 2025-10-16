Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

La dernière Lettre

Christian Penot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce roman, dont il est le personnage principal, mêlant réel et fiction, au travers de son regard, restitue les dernières années de la vie de Gerhard Joachim. Le 27 mars 1944 en début d'après-midi, des rafales d'armes automatiques claquent dans le hameau de Rivière-Basse à Sainte-Marie-de-Chignac. Vingt-cinq hommes viennent d'être fusillés par une colonne de répression nazie accompagnée par plusieurs collaborateurs français. Cet évènement fait écho à une autre tragédie qui s'est déroulée quelques semaines plus tôt à Compreignac dans la campagne limousine. Leur point commun est la présence découverte récemment d'un homme : Gerhard Joachim. Contraint de quitter son Allemagne natale, il avait cru trouver en France le moyen d'échapper à la barbarie qui avait gagné son pays.

Par Christian Penot
Chez La Geste

|

Auteur

Christian Penot

Editeur

La Geste

Genre

XXe siècle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La dernière Lettre par Christian Penot

Commenter ce livre

 

La dernière Lettre

Christian Penot

Paru le 16/10/2025

La Geste

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035328979
9791035328979
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.