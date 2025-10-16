La dernière Lettre

Ce roman, dont il est le personnage principal, mêlant réel et fiction, au travers de son regard, restitue les dernières années de la vie de Gerhard Joachim. Le 27 mars 1944 en début d'après-midi, des rafales d'armes automatiques claquent dans le hameau de Rivière-Basse à Sainte-Marie-de-Chignac. Vingt-cinq hommes viennent d'être fusillés par une colonne de répression nazie accompagnée par plusieurs collaborateurs français. Cet évènement fait écho à une autre tragédie qui s'est déroulée quelques semaines plus tôt à Compreignac dans la campagne limousine. Leur point commun est la présence découverte récemment d'un homme : Gerhard Joachim. Contraint de quitter son Allemagne natale, il avait cru trouver en France le moyen d'échapper à la barbarie qui avait gagné son pays.