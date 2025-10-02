Inscription
#Roman étranger

Les yeux sont un morceau de choix

Nathalie Peronny, Monika Kim

ActuaLitté
Dévorer du regard, vraiment ? Sacré meilleur roman d'horreur en 2024 par le New York Times, ce premier roman de Monika Kim, tout aussi subversif que percutant, va vous ouvrir les yeux et vous empêcher de les refermer. Ji-won était promise à un avenir radieux jusqu'à ce que tout s'effondre : du jour au lendemain, son père prend le large, sa mère part à la dérive, sa soeur est déboussolée et George, le nouveau beau-père, la déshabille un peu trop du regard. La jeune femme ne peut plus compter que sur elle-même pour ses premiers pas à l'université et la reconstruction de sa famille brisée. La nuit devient son refuge, une échappatoire. Dans ses rêves, elle traverse des pièces remplies d'yeux, qu'elle ne peut bientôt plus se retenir de dévorer pour assouvir sa faim et sa rage... ------------------------------------- " Violent, intelligent, horrifiant et plus qu'original. " The New York Times " Ji-won hantera les lecteurs, qu'ils le veuillent ou non. " Library Journal " Un premier roman remarquable qui entraîne les lecteurs dans un monde horrifique, fait de meurtres et de cannibalisme, mais qui construit également une critique de la misogynie et une exploration de la fétichisation et des stéréotypes asiatiques. " New York Times Book Review " Le talent de Kim fait vibrer son récit et la distingue comme une écrivaine à suivre de près. " Publishers Weekly " Un conte de fées moderne et sombre sur la vengeance féminine. " Harriet Walker " J'ai été séduite dès la première ligne. Les yeux sont un morceau de choix est une lecture excentrique et captivante. " Oyinkan Brainthwaite, autrice de My Sister, the Serial Killer sélectionné pour le Booker Prize

Par Nathalie Peronny, Monika Kim
Chez Robert Laffont

|

Auteur

Nathalie Peronny, Monika Kim

Editeur

Robert Laffont

Genre

Littérature anglo-saxonne

Les yeux sont un morceau de choix

Monika Kim trad. Nathalie Peronny

Paru le 02/10/2025

33 pages

Robert Laffont

22,90 €

9782221282267
© Notice établie par ORB
