Meurtres au château de Nantes

Christian Dureau

Dès le IXe siècle, les premiers liens entre les royaumes de Bretagne et de France se sont établis dans la violence et elle s'est perpétuée. Au lendemain de la manifestation d'octobre 2025 à Nantes, la statue d'Anne de Bretagne érigée près de l'entrée du château a été souillée de sang. Peu après, à l'occasion des fêtes d'Halloween des artistes interprètes bretons ont fait revivre l'histoire sanglante de Gilles de Rais, celui que la légende présente comme un tueur de marmots. Un coeur factice puis un coeur humain ont été déposés sur la grille de protection du puits situé dans la cour du château. Ces découvertes macabres ont-elles un lien avec l'enlèvement d'un garçonnet quelques semaines plus tôt ? Quels sont les auteurs de l'abominable meurtre ?

Meurtres au château de Nantes

Christian Dureau

Paru le 16/10/2025

La Geste

13,90 €

9791035328931
