Meurtre aux aldudes (coll. geste noir)

MARIE PAULE OSPITAL

A Eznazu, petit hameau accrochéà flanc de montagne, juste au-dessus du village des Aldudes, une trentaine de basques venus d'Argentine célèbrent leur retour aux sources lorsqu'un cadavre est découvert. Encore attablés en cette fin de journée, ils entonnent les chants d'autrefois pour raviver dans leurs coeurs l'amour d'une culture que leur vie américaine menace d'engloutir. Mais cette fin de soirée bucolique bascule brutalement lorsqu'on découvre le cadavre du Maire des Aldudes, sauvagement assassiné. Pour les lieutenants de police Nicolas Thébaut, Peio Salagoiti et le commissaire David Labartheix, le coupable ne peut être qu'un jeune argentin, soudainement disparu des festivités.

Chez La Geste

La Geste

Genre

Midi-Pyrénées

Paru le 04/09/2025

296 pages

La Geste

13,90 €

9791035328887
